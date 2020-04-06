سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق

الإعلام الأمني: سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.
وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها.

صواريخ كاتيوشا محافظة البصرة العراق

0

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 02:34 PM

الإعلام الأمني: سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 858

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.
وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

صواريخ كاتيوشا محافظة البصرة العراق

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020