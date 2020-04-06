سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محافظة البصرة جنوب العراق

الإعلام الأمني: سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا اليوم في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الصواريخ سقطت قرب موقع شركة "هالبرتون" النفطية الأمريكية، متعهدةً بملاحقة مطلقي الصواريخ التي قالت إنها لم تسفر عن خسائر تُذكر.

وأشارت الخلية إلى أن القوات الأمنية عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ في طريق الزبير- الشعيبة، وعثرت بداخلها على 11 صاروخًا لم تطلق بعد، جرى إبطالها وتفكيكها.