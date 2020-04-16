تستمر لـ4 م.. الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة

يصحبها نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تنبيهًا عن استمرارية الرياح والأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: (الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، وجدة، ورنية)، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 من مساء اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة وأتربة مثارة مكة المكرمة

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 12:12 PM

يصحبها نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تستمر لـ4 م.. الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تنبيهًا عن استمرارية الرياح والأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ تشمل: (الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، وجدة، ورنية)، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 من مساء اليوم.

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