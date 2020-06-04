أمير عسير يعزّي "شرجاب" في وفاة والده

قدَّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، عبر اتصال هاتفي؛ العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "سبق" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة والده.



وعبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على مواساته في مصابهم، مثمّنًا له اهتمامه منذ اللحظات الأولى لمرضه وزيارته، والسؤال المستمر عن حالته الصحية حتى وفاته، رحمه الله.