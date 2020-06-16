"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخاً بالستياً باتجاه نجران

"العثيمين" يعتبر الاعتداء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لاستمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشدداً على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 03:24 PM

"العثيمين" يعتبر الاعتداء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخاً بالستياً باتجاه نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ بالستي من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لاستمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، مشدداً على تضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.

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الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

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