"محافظ الداير" يزور جناح هيئة تطوير المناطق الجبلية في مهرجان البن التاسع

اطّلع على الجهود التي تقدّمها الهيئة في دعم زراعة البن بالمحافظات الجبلية

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بجناح الهيئة بمقر مهرجان البن الخولاني السعودي بنسخته التاسعة، المشرف العام على المهرجان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبده مساء أمس الأحد.

وجرى خلال الجولة الاطلاع على الجهود التي تقدمها الهيئة في دعم زراعة البن بالمحافظات الجبلية، كما استمع لشرح عن مراحل زراعة البن وكيفية إنتاجه.

وقدم محافظ الداير شكره وتقديره لمدير عام الهيئة، متمنيًا التوفيق والنجاح، بعد توقيع اتفاقية إنشاء مركز البن السعودي بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية وجمعية البر بالداير.