شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات وأُحيلوا إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من القبض على (4) أشخاص، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها، والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 08:48 PM

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات وأُحيلوا إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من القبض على (4) أشخاص، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها، والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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