شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات وأُحيلوا إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من القبض على (4) أشخاص، مواطن ومقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها، والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.