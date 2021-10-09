في 3 ساعات بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع الصين

ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المتخصص في بيع تذاكر المباريات عن نفاد أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الصيني، وذلك بعد مرور 3 ساعات و13 دقيقة فقط من بدء طرحها للبيع.



وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وبحسب الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي فقد بلغت عدد التذاكر المبيعة في الساعة الأولى من الطرح (17,271) ألف ليزداد العدد ويقترب من الضعف بعد مرور ثلاث ساعات فقط ليصل إلى بيع (30,535) تذكرة ومازالت عملية البيع متواصلة حتى ساعة إعداد الخبر.