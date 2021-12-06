البطل القطري "العطية": سرعة فحص كورونا في "حائل" غطّت سرعتي!

قال على خلفية مشاركته في رالي المنطقة: فور وصولي تمّ إجراء الـ PCR

قال بطل الراليات القطري، ناصر العطية؛ إن سرعة فحص كورونا في "صحة حائل" غطّت على سرعة ناصر العطية؛ في إشارة إلى سهولة وسرعة إجراءات فحص كورونا للمشاركين في "رالي حائل تويوتا الدولي 2021" من حيث سرعة عمل الفحص، وظهور النتيجة، ومرونة العمل، والوجود الدائم في الفندق.

وقال "العطية"؛ إنه فور وصوله إلى فندق الميلينيوم في حائل تم إجراء فحص PCR من قِبل طاقم مركز الصحة العامة التابع لصحة حائل بسرعة عالية تسبق سرعته في قيادة سيارات الرالي، بفضل الإمكانات الكبيرة للمركز الموجود في الفندق لاستقبال متسابقي الرالي.

يُشار إلى أن بطل الراليات، ناصر العطية، متصدّر بطولة العالم في الراليات، يشارك في رالي حائل تويوتا الدولي، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للراليات، حيث بدأ أمس السادس من ديسمبر لمدة 5 أيام.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ قد أكد استكمال استعدادات صحة حائل لاستضافة رالي حائل الدولي ٢٠٢١م، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي ونقاط التجمعات وتنفيذها دون تأخير، وفقاً للتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.