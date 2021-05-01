"الدرناح": وهم ملايين المشاهير في أسواق الإبل طمّع تجار الأعلاف

تباين ردود الفعل بعد وصول سعر الشعير في السوق المحلي 59 ريالاً للكيس الواحد

تباينت ردود الفعل بعد وصول سعر الشعير في السوق المحلي 59 ريالاً للكيس الواحد، الأمر الذي دفع مربي الماشية البسيط للتفكير كيفية التخلص من ماشيته بالكامل أو تقليصها للنصف، لعدم قدرته على الاستمرار في تربيتها وتعليفها بعد وصول الأعلاف لهذه الأسعار.



وقال الإعلامي المهتم بقطاع الإبل محمد بن فهد الدرناح في تغريدة له على تويتر: مشاهير السوشيال ميديا في أسواق الإبل ورطونا بالأسعار الوهمية والملايين لين طمع فينا ‫تجار الأعلاف ويوم احتجنا وقفتهم في إيصال معاناتنا مع غلاء ‫الشعير اختفوا وراحوا ينزلون دعاية عسل وساعات.



وأضاف في تغريدة أخرى: في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.



ونوه بأن الأوضاع تحتم علينا دراسة جدوى الحلال وتكاليفه ومحاولة تقليص الحلال بنسبة 50% مادام الأسعار زينة والاحتفاظ بالنصف حتى زوال المسببات وتوفير 50% من استهلاك الأعلاف.