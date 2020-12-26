سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا

الحكومة قالت: سيأخذه كبار السن والكوادر الطبية وضعفاء المناعة

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم أمس الجمعة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى المملكة منتصف الشهر المقبل.

وقال علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتلفزيون الأردني: إن "اللقاح سيعطى حسب الأولوية، لكبار السن، والكوادر الطبية، وضعفاء المناعة، ومن لديهم أمراض مزمنة".



ووفق "روسيا اليوم": حذّر الوزير من أن "وجود اللقاح لا يعني انتهاء الوباء"، طالبًا الالتزام بالإجراءات الوقائية التي هي مطلب رئيسي في ظل الوضع الوبائي الراهن.