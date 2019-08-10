"الملك سلمان" يتكفل بنفقات الهدي عن ٦٥٠٠ حاج من ضيوف خادم الحرمين

بينهم ذوو شهداء فلسطين وحادثة المسجدين بنيوزيلندا والجيش الوطني اليمني

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.



وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ذلك شمل جميع المستضافين في البرنامج، من بينهم ذوو شهداء فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوو شهداء الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79 دولة حول العالم.



ولفت إلى أن تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بذلك مكرمة غير مستغربة من لدن خادم الحرمين، وأنها امتدادًا لعطائه السخي – حفظه الله – للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته – أيده الله – بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه .



وأكد آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين الذين عرف بمحبته لجميع شعوب العالم الإسلامي دعا هذه النخب المختارة من مختلف دول العالم وتكفل بحجهم على نفقته الخاصة مما يدل على مدى محبته لهم وللمسلمين، كما أنه يتابع كل أمورهم ويأمرنا جميعًا أن نقدم كل ما في الوسع لتقديم كل الخدمات وتيسير الحج لهم من أجل أن يعودوا وقد نقاهم الله من الذنوب والخطايا حاملين في ذاكرتهم أجمل وأفضل اللحظات عن المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم.



وسأل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما وعملهما جزاء خدمتهما للإسلام والمسلمين ودعمهما المتواصل، كما سأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء النسك بكل يسر وسهولة، وأن يديم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين.