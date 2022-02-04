اليمن.. ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض وفي عدة محاور

"التحالف" يؤكد دعمها بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية

أفادت مصادر إعلامية بأن ألوية "اليمن السعيد" بالمنطقة العسكرية الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض.

وأشارت المصادر إلى أن عملية ألوية "اليمن السعيد" بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، وسط تراجع لعناصر المليشيات الحوثية أمام تقدم ألوية "اليمن السعيد" في حرض.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، ونشرت ألوية اليمن السعيد صورًا لتقدمها في حرض.