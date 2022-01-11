لجنة المسابقات: مؤجلة "الهلال" و"الاتحاد" 8 مارس المقبل

اعتمدت مواعيد الجولات من 19- 25 من الدوري

أصدرت لجنة المسابقات، اليوم الثلاثاء، قرار تحديد مواعيد مباريات الجولات من 19- 25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلنت المسابقات عن انطلاق الجولة 19 في يوم 5 فبراير المقبل، فيما تختتم الجولة 25 في يوم 19 مارس المقبل.

كما حددت اللجنة موعد المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي تجمع الفتح والفيصلي في الأحساء يوم 22 فبراير.

وقررت خوض المباراة المؤجلة من الجولة 12 بين الهلال والاتحاد في الرياض، يوم 8 مارس.

وأكدت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من 26 إلى 30 سيتم إعلانها لاحقًا بعد نهاية مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب ما يحدده دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.