استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

تحرك السفينة الجانحة إلى منطقة البحيرات المرة

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم (الاثنين)، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة في الممر المائي، مؤكدة استئناف حركة الملاحة.

وذكر التلفزيون المصري أن السفينة "إيفر جيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وأذاع التلفزيون لقطات لتحرك السفينة صوب منطقة البحيرات المرة.