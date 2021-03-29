استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

تحرك السفينة الجانحة إلى منطقة البحيرات المرة

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم (الاثنين)، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة في الممر المائي، مؤكدة استئناف حركة الملاحة.

وذكر التلفزيون المصري أن السفينة "إيفر جيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وأذاع التلفزيون لقطات لتحرك السفينة صوب منطقة البحيرات المرة.

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29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 05:03 PM

تحرك السفينة الجانحة إلى منطقة البحيرات المرة

استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم (الاثنين)، نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة في الممر المائي، مؤكدة استئناف حركة الملاحة.

وذكر التلفزيون المصري أن السفينة "إيفر جيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وأذاع التلفزيون لقطات لتحرك السفينة صوب منطقة البحيرات المرة.

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