"الصحة": تسجيل  38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي ( 547969 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536999) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8765) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 100 حالة

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18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 03:39 PM

"الصحة": تسجيل  38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي ( 547969 ) حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536999) حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8765) إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 100 حالة

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