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قالت: يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة إلى الرابعة مساءً

خلال رمضان.. صحة الحفر تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية

حددت صحة حفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1441هـ، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.

كما حدّدت صحة حفر الباطن فترة عمل المراكز الممتدة وهي مركز صحي العزيزية، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، وذلك على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار 24 ساعة وهي مركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن.