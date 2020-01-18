"سهل" تطور عملياتها وتزيد عدد كوادرها البشرية بما يفوق الـ30%

تماشيًا مع برنامج تمكين الإسكان ضمن "رؤية 2030"

‎طورت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) عملياتها بما يلبي احتياجات السوق، حيث حققت خلال العام الماضي 2019 ارتفاعًا بنسبة 35% مقارنة بالعام 2018 بالنسبة لعدد المواطنين الذين تم تمكينهم من الحصول على مسكن، كما زادت الشركة عدد موظفيها لعام 2020 بنسبة 30% لتواكب متطلبات برنامج تمكين الإسكان ضمن "رؤية 2030"، والذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية حقيقية وموثوقة للمواطنين.

‎وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالإله آل الشيخ، أن الشركة تهدف إلى تطوير عملياتها بما يتناسب مع رؤية 2030 والتي تهدف إلى تسهيل عملية تملك الوحدات السكنية للمواطنين لا سيما الفئة ذوي الدخل المحدود، وهو ما يمثل نقطة محورية في الرؤية.

‎وأضاف "آل الشيخ" أن الشركة تعمل حاليًا على إضافة بعض المنتجات والمميزات وفق حاجة العملاء، كون هذا جزءًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة التي تتمحور حول العميل واحتياجاته.

‎واختتم "آل الشيخ" قائلاً: "شهدت عمليات الشركة خلال العام الماضي تحسنًا كبيرًا وهو ما استوجب زيادة عدد الموظفين بنسبة 30 % حتى تعزز الشركة من قدرتها التنافسية، لا سيما في ظل طرح العديد من المنتجات والمميزات الجديدة التي تعزز من الحصة السوقية للشركة".

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وتعتبر "سهل" إحدى أكبر الشركات التي تمكن عملاءها من الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة عبر تطبيق "سكني"، وهو نقطة تحول مهمة توفر الكثير من الوقت والمجهود لعملائها.