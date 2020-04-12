اتبع هذه التعليمات حتى لا تقع في مخالفات تجاوز نقاط الضبط الأمني

ضمن إجراءات عدة نشرها الحساب الرسمي لإدارة المرور على "تويتر"

نشرت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها والانصياع لها عند مصادفة نقاط الضبط الأمني.

وأكّد الحساب الرسمي للإدارة على "تويتر"، أن هذه الإجراءات تتمثل في: تخفيف السرعة، والالتزام بالمسار المحدّد، والتوقف عند الطلب لإبراز الوثائق لرجل الأمن؛ تنفيذاً للتوجيه السامي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية في أثناء فترة منع التجوّل حتى لا تقع في مخالفات تجاوز النقاط الأمنية.

ولفت الحساب إلى أن جميع رجال الأمن على استعدادٍ لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة في حال وجود أيّ طارئ.