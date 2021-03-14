"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 247 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 مارس 2021، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382407 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372703 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6567 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3137 والحالات الحرجة 555 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 مارس 2021، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382407 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372703 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6567 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3137 والحالات الحرجة 555 حالة.