"الصحة": تسجيل 348 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 247 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 مارس 2021، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382407 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372703 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6567 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3137 والحالات الحرجة 555 حالة.