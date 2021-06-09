وزير الخارجية يستقبل نظيره العُماني لدى وصوله الرياض

يزور المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورحب وزير الخارجية بوزير خارجية سلطنة عُمان، الذي يزور المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.