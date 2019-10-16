شاهد كيف دعم قائد ثانوية بالجبيل أحد طلابه الموهوبين في الرسم

سخَّر الإمكانيات كافة لإبراز موهبته.. وأقام له معرضًا خاصًّا بالمدرسة

سخَّر قائد ومعلمو مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بمحافظة الجبيل الإمكانيات المتاحة لهم كافة في المدرسة لدعم موهبة أحد طلاب المدرسة في الرسم حتى وصل إلى مستوى رائع ومتقدم، يضاهي به كبار الفنانين على مستوى السعودية.

وفي التفاصيل، كان الطالب الفنان ريان العتيبي قد عرض موهبته على معلميه وقائد المدرسة، الذين استحسنوا أعماله، وقدموا له الدعم اللازم، وأتاحوا له المشاركة بلوحاته المميزة في المعارض والاحتفالات، كما أقاموا له معرضًا فنيًّا خاصًّا داخل المدرسة.

ولم يتوقف دعم قائد المدرسة والمعلمين عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك ليصل إلى إتاحة الحائط الخارجي للمدرسة؛ ليتمكن الطالب من تنفيذ عمله الفني الذي أسماه (جدارية إخوان نورة)، التي حملت صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمساحة ٤*٧ أمتار (٢٨ مترًا مربعًا).

وقال قائد المدرسة محمد بن عبدالعزيز الشاعر: إن الطالب ريان العتيبي قد طوّر موهبته بنفسه، بدعم من والديه منذ الصغر؛ إذ شارك في العديد من الفعاليات على مستوى الجبيل، ولديه طموح عالٍ جدًّا.

وكشف الشاعر عن مبادرة مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني بتكريم الطالب فور علمه بما قدمه من عمل فني وطني، وسعى لضمه ضمن جمعية جسفت الجبيل التي تُعنى بالفنانين والفنانات، وتقدم لهم الدعم، وتبرز أعمالهم.

وأعرب "الزهراني" خلال لقائه الطالب الموهوب وقائد المدرسة عن شكره وتقديره لهم، وثمّن جهود قائد المدرسة والمعلمين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل إبراز المواهب المميزة من الطلاب.