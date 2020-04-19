نادٍ دنماركي يعتزم تقديم متابعة المباريات من السيارات

في حال عدم السماح بعودة الحضور الجماهيري

يعتزم نادي ميدجيلاند، الناشط في الدوري الدنماركي لكرة القدم، تقديم خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة للجماهير عندما يتم السماح بإقامة لمنافسات الرياضة بعد انتهاء تفشي وباء فيروس "كورونا".

ويخطط النادي الذي يقع في وسط جزيرة يوتلاند لاستخدام 2000 مكان لوقوف السيارات حول ملعب "ام.سي.اتش أرينا" في مدينة هيرنينغ، حيث ستكون الجماهير قادرة على متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة.

وكانت الدنمارك، بجانب العديد من الدول، حددت عشرة أشخاص على الأكثر في أي تجمع عام، وهو الأمر الذي جعل عدم حضور الجماهير للمباريات أمرًا مؤكدًا في الفترة الحالية.



وقامت الدنمارك يوم السبت بتمديد الحظر على التجمعات العامة حتى يوم 11 مايو.