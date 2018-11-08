"العصيمي": معرض "مكة كلها حرم" موروث لا يُنسى ونحن بحاجة إليه

أشاد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، بمعرض "مكة كلها حرم"، الذي نفذه مشروع تعظيم البلد الحرام، بالشراكة مع شرطة العاصمة المقدسة بمقرها.

والمعرض يهدف إلى التعريف باتساع مساحة الحرم، وأن الصلاة في جميع أرجاء الحرم بمائة ألف صلاة، ونشر الوعي لأهل مكة والوافدين إليها بحقيقة أنه بلد محرم.

وبيّن العصيمي أهمية المعرض وما فيه من محتوى معرفي؛ منوهاً بالدور الذي يقوم به مشروع تعظيم البلد الحرام الذي قفز قفزات مميزة لإيصال مفهوم التعظيم إلى إنسان مكة ومن يَفِد إليها.

وختم حديثه قائلاً: "هذا موروث لا يُنسى، ونحن في حاجة لإعطاء هذا المكان ما يستحق من التعظيم والتقدير، وما أنا وزملائي في شرطة العاصمة المقدسة، إلا شركاء معكم في إيصال هذه الرسالة القيمة".

جدير بالذكر أن حملة "مكة كلها حرم" انطلقت في غرة شهر ذي الحجة من العام الماضي، بتوجيه وإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وبالشراكة مع عدة جهات حكومية بمكة المكرمة.