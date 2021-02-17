تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة

"المرور" أصدر تنبيهاً للسائقين وضح فيه السبب: بسبب ارتفاع أمواج البحر

أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه "المرور" قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

مرور محافظة جدة الواجهة البحرية

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17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 03:08 PM

"المرور" أصدر تنبيهاً للسائقين وضح فيه السبب: بسبب ارتفاع أمواج البحر

تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة

سعود الدعجاني

جدة

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أعلن مرور محافظة جدة عن تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن مرور جدة ينبه بتحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة.

ونبّه "المرور" قائدي وقائدات المركبات بتحويل مسار الحركة من الواجهة البحرية إلى طريق بديلة؛ بسبب ارتفاع أمواج البحر.

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