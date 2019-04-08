الـ54 عالميًّا والأولى عربيًّا.. محافظ جدة يهنئ جامعة المؤسس

لتأثيرها في التنمية المستدامة وحسب معايير الأمم المتحدة

هنّأ محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مدير جامعة الملك عبدالعزيز والكادر الأكاديمي والإداري والفني بالجامعة، بمناسبة حصولها على المركز 54 على مستوى العالم؛ لتأثيرها في التنمية المستدامة؛ حسب معايير الأمم المتحدة بالتنافس الذي أقيم في شهر أبريل 2019م، من جامعة كاينس في مدينة دايجون.

وحازت الجامعة المركز الأول محليًّا وعربيًّا من ضمن 560 جامعة؛ فيما تمنى الأمير مشعل بن ماجد لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.