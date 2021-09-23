الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": المملكة تُلهم العالم برؤيتها للمستقبل الجديد

رفع التهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ91

رفع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، باسمه ونيابة عن منسوبي نيوم، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة نيوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس "النصر": الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 تحت شعار "هي لنا دار"، هو استحضار لملحمة تاريخية عريقة تتمثل بتأسيس الوطن وتوحيده على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن والذي التحمت فيه طموحات القيادة بتطلعات الشعب، لترسم مستقبلًا جديدًا عنوانه "الاستدامة التنموية والتحديث المتواصل".

وأضاف: "ونحن نعيش تفاعلات هذه المناسبة الوطنية، علينا أن ندرك أن من أهم القواعد التي بنيت عليها الدولة السعودية أنها تسير وفق مسارات تنموية واستراتيجية جلية المعالم، ما جعلها تتبوّأ ثقلًا إقليميًا ودوليًا، وهي تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة".

وأردف: "المملكة العربية السعودية تعيش نهضة تنموية حضارية شاملة بدأت بإعلان سمو ولي العهد عن رؤية المملكة 2030، والتي اعتمدت فيها المملكة على المنهجيات والاستراتيجيات الحديثة في إدارة اقتصاد الدولة، وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، وإثراء المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو ما أسهم في الحفاظ على متانة الاقتصاد وقوته".

وتابع: "نيوم" مثالٌ على ما تقدمه المملكة للإنسانية عبر مساراتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية، ولتصبح أيقونة مستقبلية مستدامة ليس للسعودية وحدها بل للعالم أجمع، وتنتج مفهومًا جديدًا للمجتمعات البشرية التي تسخر التقنية من أجل رفاه الإنسان وتطوره".

وقال "النصر": "نيوم" حققت تقدماً ملموساً في كل القطاعات والمجالات، وأصبحت اليوم ورشة عمل ضخمة بما تحتويه من إنشاءات ومشاريع. ولقد شهد العالم مؤخراً نماذج مشاريع نوعية تم الإعلان عنها، ويأتي على رأسها إطلاق نيوم مشروع "ذا لاين" (THE LINE)، المدينة المليونية، والتي تمثل ثورة في الحياة الحضرية العالمية الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية، والمدينة الأيقونة التي تتطلع إليها البشرية كنموذج رائد في الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تشغيلها بالكامل عبر الطاقة النظيفة، والتي ستكون أيضاً المشغّلة لجميع المرافق في نيوم بنسبة 100%. كما ستبنى جميع الأعمال، ضمن نيوم، بشكل متسق ومتصل من خلال إطار رقمي يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما سيشكل بدوره أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية، ويسهم في تحقيق إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 180 مليار ريال سنوياً، وخلق 380 ألف فرصة عمل".

وأشار إلى الهدف الأسمى الذي وّجدت من أجله نيوم كمشروع عالمي، وهو أن تكون مسرعاً للتقدم البشري انطلاقاّ من أرض المملكة، وبالتكامل مع المشاريع والمبادرات الأخرى لرؤية 2030، بما يعزز جودة حياة ورفاه المواطن السعودي ويقود إلى مستقبل أجمل للأجيال القادمة والبشرية جمعاء.

واختتم بالقول: "تمسكنا بطموحاتنا أكثر من أي وقتٍ مضى، وبذل كل الجهود والطاقات في خدمة قيادتنا وشعبنا، لنصل بمملكتنا الغالية إلى حدود السماء في التطور والتقدم، ولتبقى هي لنا الدار".