ترقّب لإصدار الأحكام الابتدائية على أفراد "خلية منفذ الوديعة"

١٢ متهمًا بينهم زعيم الخلية

تُواجه خلية "منفذ الوديعة"، الحكمَ الابتدائي قريبًا، من المحكمة الجزائية المتخصصة.

وتضم الخلية 12 متهمًا، من بينهم زعيم الخلية، الذي وُجهت له عدة تهم؛ من أبرزها: مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها

في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشآت، وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير حكومة المملكة.

كما تضمّ بقية أفراد الخلية، الذين تتفاوت جرائمهم حسب أدوارهم في التنظيم.