مصر تسجِّل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

إجمالي الإصابات 323733 حالة والوفيات 18242 شخصًا

سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و47 وفاة .



وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس بأن إجمالي الإصابات المسجَّلة لديها بالفيروس بلغ 323733، من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة .