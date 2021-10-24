مصر تسجِّل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

إجمالي الإصابات 323733 حالة والوفيات 18242 شخصًا

سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و47 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس بأن إجمالي الإصابات المسجَّلة لديها بالفيروس بلغ 323733، من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة .

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 01:28 AM

إجمالي الإصابات 323733 حالة والوفيات 18242 شخصًا

مصر تسجِّل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و47 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس بأن إجمالي الإصابات المسجَّلة لديها بالفيروس بلغ 323733، من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة .

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مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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