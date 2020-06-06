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حتى إشعار آخر بداية من اليوم

تشاد: تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة وعواصم الأقاليم الأخرى

قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم.

جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم.

وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.