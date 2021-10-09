"أميرات ديزني" تقدم عروضها المسرحية العالمية المشوقة في معرض الرياض للكتاب

ضِمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة

اختتم العرض المسرحي "حفلة أميرات ديزني" المقام على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، والمستمر من السادس إلى التاسع من أكتوبر الجاري، ضمن أنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، التابعة لوزارة الثقافة.



وقد افتتح الأمسية مديرُ الموسيقى بنجامين راوهالا؛ حيث أعرب عن سعادته باستضافة المعرض لأولى حفلات "أميرات ديزني" العالمية في المملكة العربية السعودية، وهو جزء من الاحتفال الكبير.



وجسّد العرض المسرحي حكايات الأميرات بدءًا من الأميرة ذات الشعر الطويل (ربانزل)، وأجواء وحدتها وحزنها الحبيسة في قصر الشريرة التي كانت بمثابة الأم بالنسبة لها، ليتم تحريرها بعد ذلك من قِبَل الأمير.. ثم تسيطر أجواء الإنقاذ من حكاية الأميرة الهندية بوكاهانتس، والتي تتميز بأنها مستمدة من شخصية حقيقية.



وعلى هذا المنوال، تستمر العروض التي تتسم بطابع موسيقي غنائي راقص وسط تفاعل الحضور.



وحظيت الأمسية بإقبال كبير من قِبَل الأطفال والنشء والشباب، التي أعادت إليهم طفولتهم الجميلة؛ فقد وصلت أسعار تذاكر آخر أربعة عروض إلى ما يقارب 1800 تذكرة لليوم الواحد، في ظل حالة من التشوق لمشاهدة العديد من العروض المشابهة.



يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي يستقبل زواره حتى 10 أكتوبر الجاري، في واجهة الرياض؛ يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ حيث تشارك فيه أكثر من ألف دار نشر تنتمي إلى 30 دولة من مختلف قارات العالم.