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اللقطة كشفت المشاعر الأخوية بينهما بعيدًا عن الرسميات

مصور الديوان الملكي "الجلعود" يلتقط صورة أخوية تجمع ولي العهد وأمير قطر

نشر المصور بالديوان الملكي بندر الجلعود، صورة أخوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برفقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء توجههما للمطار.



وقد أظهرت اللقطة أمير قطر وهو يقود مركبة فاخرة وبجواره ولي العهد السعودي، في صورة أخوية بعيدة عن الرسميات.



وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اختتم عصر اليوم زيارته لدولة قطر، وكان في مقدمة مودعيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.