"كدمان" يكشف لـ"سبق" حقيقة التوجه لرفع أسعار الدواجن 12%

أكد أن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار "المبرد" وحتى البيض كما أشيع

كشف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، حقيقة ما تم تداوله أمس عن توجه شركات الدواجن المبردة لرفع الأسعار إلى ما نسبته 12% بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف موضحاً بأن ذلك غير صحيح، وأن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار الدجاج المبرد وحتى البيض كما أشيع.

وقال " كدمان" إن تغيير إعانة الدولة للأعلاف لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، وتحولت إلى المنتج النهائي وهو صاحب المزرعة وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت في وقت سابق عن اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف؛ ليُدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في السعودية، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن، و100 % من بيض المائدة.

وتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة؛ ليُدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر، وبحسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة. وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع، والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أُطلق في شهر أكتوبر من العام الحالي ٢٠١٩، وذلك بصرف إعانات مربِّي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما فيه تطوير للقطاع الزراعي، وتحقيق استدامته.