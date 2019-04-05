في الدوري السعودي: رباعية أهلاوية تدك الحصون الشبابية

صعد للمركز الرابع.. وقلص الفارق مع الثالث لنقطة

قسا فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مضيفه الشباب، وهزمه برباعية نظيفة في لقاء جمعهما ضمن الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة؛ ليصعد إلى المركز الرابع بفارق نقطة عن الشباب الثالث.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة، وفي الدقيقة الـ12 سدد عبدالفتاح عسيري كرة بعد أن تجاوز اثنين من مدافعي الشباب.

وبعدها بثلاث دقائق مرر نيكولاي كرة إلى سلمان المؤشر الذي تلاعب، وسدد كرة، تصدى لها عبدالله السديري.

وعند الدقيقة الـ 19 راوغ جيانيني دفاع الشباب، ومرر كرة إلى عبدالفتاح عسيري، سددها في يد عبدالله السديري.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الـ32 بعد ركلة ركنية، ضربها محمد آل فتيل برأسه.

لم تمضِ سوى سبع دقائق حتى أضاف الأهلي الهدف الثاني عن طريق جيانيني الذي توغل من الجهة اليسرى، وسدد كرة خادعت عبدالله السديري.

ومع مطلع الحصة الثانية سدد سيبا كرة، أبعدها محمد العويس.

وفي ظل بحث الشباب عن تقليص الفارق أخطأ عبدالله السديري بكرة في الدقيقة الـ 52 عندما حاول مراوغة جيانيني، لكن الأخير اقتنص الكرة، ومررها لعبدالفتاح عسيري الذي أعادها لجيانيني، فسددها في الشباك.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 62 لعب نيكولاي عرضية، تابعها سلمان المؤشر، وأودعها الشباك هدفًا رابعًا.