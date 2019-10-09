العراق.. الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط

خلية الأزمة: من السابعة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر

أفاد مصدر في خلية الأزمة الحكومية العراقية، الأربعاء، بأن خدمة الإنترنت ستعود خلال أوقات الدوام الرسمي فقط.

ووفق موقع "السومرية" المحلي؛ فقد نقل المحلل الأمني هشام الهاشمي عن المصدر قوله: إن "أوقات بث خدمات الإنترنت من السابعة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر".

وأضاف أن "هذا إجراء مؤقت قد يستمرّ إلى حين انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية".

يُذكر أن خدمة الإنترنت توقفت خلال الأيام القليلة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي قُتِل على إثرها عشرات المتظاهرين وأصيب الآلاف بجروح.