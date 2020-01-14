نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%

بلغ سعر مزيج برنت 64.07 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.