نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%

بلغ سعر مزيج برنت 64.07 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.

أسعار النفط النفط

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14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 12:00 PM

بلغ سعر مزيج برنت 64.07 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.

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