نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.أسعار النفط النفط
بلغ سعر مزيج برنت 64.07 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.