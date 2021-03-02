تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

استمع لشرح مفصل حول الاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين

دشن محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، ظهر اليوم الثلاثاء، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمستشفى فيفاء العام.

وتفصيلاً، تلقى "الشهراني" الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام المستشفى أحمد بن مسعود الفيفي، عن التجهيزات والاستعدادات التي تم إجراؤها لاستقبال المستفيدين، وعن آلية استقبال المسجلين بتطبيق “صحتي” منذ وصولهم إلى المستشفى حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، مطلعاً على الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال المرضى والمراجعين.

وأثنى محافظ فيفاء على الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والكادر الصحي، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وامتثالاً لتعليمات وزارة الصحة.