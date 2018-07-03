أمير عسير يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي آل ملفي الذي يزور المنطقة حاليًا.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بـ "آل ملفي " , متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة , كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر نائب وزير الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.