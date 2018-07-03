أمير عسير يستقبل نائب وزير الخدمة المدنية

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي آل ملفي الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بـ "آل ملفي " , متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة , كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر نائب وزير الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي آل ملفي الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بـ "آل ملفي " , متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة , كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر نائب وزير الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.