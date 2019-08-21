"السديري" يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث بالرياض

رفع الشكر لخادم الحرمَيْن وولي العهد على الدعم والرعاية

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، رأس وكيل إمارة المنطقة، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بقصر الحكم اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الثالث"، بحضور معالي أمين المنطقة، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة، وعدد من رجال الأعمال.

استعرض "السديري" توصيات الاجتماع الثاني "حالة المهام"، إضافة إلى أهداف لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة، وما تم إنجازه الفترة الماضية (حالة المستهدفات). كما تم استعراض حالة مشاريع الإسكان التنموي، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها.

كما تناول الاجتماع مسارات منصة "جود" في دعم الإيجار وتوفير السكن، والدعم السخي الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ 100 مليون ريال، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 50 مليون ريال. والمنصة تمنح المجتمع (أفرادًا ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري، وتكاتف المجتمع، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري.

فيما رفع وكيل إمارة الرياض -باسمه واسم أعضاء اللجنة- الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم والرعاية لبرامج الإسكان التنموي، وتسريع عجلة التنمية والتكافل الاجتماعي بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وتسهيل عمليات الربط والوصول للمحتاجين، وتنويع حلول الإسكان، وتحفيز المجتمع للإسهام في القطاع غير الربحي، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وتطرق الاجتماع إلى الشراكة مع القطاع الخاص غير الربحي لدعم برامج الإسكان التنموي والخدمات التطوعية.

يُشار إلى أن الاجتماع حضره وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.