مدني عسير يسيطر على "حريق السودة".. ولا إصابات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني عسير من السيطرة على حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني عسير من السيطرة على حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.