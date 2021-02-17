جازان.. صرف أكثر من 33 ألف وصفة طبية عبر "خدمة وصفتي"

خلال شهر يناير 2021م.. عبر 161 مركزًا صحيًّا ومستشفى مفعلًا للخدمة

قالت "صحة جازان": إن أقسام الصيدلية بالمرافق الصحية التابعة لها قامت بصرف 33.893 وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي"؛ وذلك خلال شهر يناير 2021م، عبر 161 مركزًا صحيًّا ومستشفى مفعلًا لخدمة "وصفتي".

وأضافت: أن عدد الوصفات بالمستشفيات بلغ 812 وصفة؛ فيما بلغ عدد الوصفات في المراكز المفعلة على النحو التالي: (القطاع المركزي 10756، والقطاع الجنوبي 8237، والأوسط 1839، والقطاع الشمالي 6144، بني مالك 798، والجبلي 942، والغربي 4151، فرسان 20)، وبلغت بمركز السكري 194 وصفة؛ لافتةً إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة منذ بداية الخدمة بلغ 362893 وصفة.

وتهدف خدمة "وصفتي" الإلكترونية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم، عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية لاستلام الدواء من أقرب صيدلية متعاقدة مع وزارة الصحة.