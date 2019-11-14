محافظ حبونا يرأس جلسة المجلس المحلي بالمحافظة .. تعرف على التوصيات

ترأس محافظ محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران، رئيس المجلس المحلي، عبدالله بن مبارك بن زامان، وبحضور جميع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة هذا أمس الأربعاء، جلسة المجلس المحلي بالمحافظة، حيث اطلع المجلس على الأعمال المطروحة للنقاش التي تخص المحافظة ومراكزها.

واتخذ التوصيات التالية:

١- استكمال إجراءات ترسية مبنى مكتب التعليم.

٢- استكمال إجراءات مبنى الصالة الرياضية بمدرسة متوسطة هشام بن عبدالملك بالمحافظة.

٣- دعم فرع الزراعة بالمحافظة بالآليات والأفراد لتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين ومربي الماشية ولكون موجودات الفرع غير كافية للقيام بتلك الخدمات.

٤- سرعة إنجاز مشروع خزان المياه والشبكة الأرضية بمحافظة حبونا والمتعثرة منذ فترة طويلة.

٥- سرعة إنجاز وتشغيل خزان المياه والشبكة الأرضيّة بمركز المجمع.

٦- ربط محطات المياه بالسرح والحفة والمجمع بمحطة حبونا بخط ناقل تلافيًا لنقل المياه عبر الصهاريج نظرًا لما تسببه من أضرار على الطرق والمارة وتوفير للتكاليف المالية المترتبة على ذلك.

٧- استكمال مشروعات شبكات المياه للقرى والهجر التي لم تصل الخدمة لها بالمحافظة، والمراكز المرتبطة.