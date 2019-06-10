انطلاق الفصل الدراسي الصيفي بمختلف مدارس ينبع

يُسمح لدارسي نظام المقررات الالتحاق بأي "ثانوية" تقدمه

انطلق الفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ في 12 مدرسة بمحافظة ينبع، يوم أمس، منها ثماني مدارس للبنين، وقد التحق بها أكثر من 2800 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة.

وقال مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي: تحرص وزارة التعليم على الاستفادة من فترة الإجازة الصيفية بما يعود على الطلاب بالفائدة والنفع.

وأشاد بعمل اللجان الإدارية الخاصة بمتطلبات القبول والانتظام للطلاب، وتوزيع وإقرار الجداول الدراسية، مؤكداً أن الدافعية والإيجابية من قبل العاملين في الفصل الصيفي تبعث على الاطمئنان.

من ناحيتها، أكدت مديرة الثانوية الثامنة تغريد الحربي أن انتظام الطالبات في الفصل الصيفي منذ اليوم الأول، يدل على الوعي والإدراك؛ لكونه يسهم بشكل مباشر في زيادة الفاعلية.

ولفتت إلى التزايد الملحوظ في إقبال الطالبات في كل عام مقارنةً بالعام السابق؛ نظراً لما يشهده الفصل الصيفي من كفاءة عالية في تحقيق مصلحة الطالبات ومعالجة التعثر واستكمال متطلبات التخرج والتسريع.

وأوضحت أن الفصل الصيفي في نظام المقررات يعدّ اختيارياً خلال الإجازة الصيفية للطالبات.

يذكر أنه يُسمح للطلبة في نظام المقررات بالدراسة في أي مدرسة ثانوية تقدم الفصل الصيفي في كل مناطق المملكة بعد التأكد من مناسبة ذلك لهم، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة.