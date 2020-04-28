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أكد على أهمية استمرار تطبيق الاحترازات وعدم التراخي فيها

"متحدث الصحة": التبرع بالدم لا خطر فيه ومن أكثر الطرق أمانًا للصحة

طمأن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن التبرع بالدم أو مكونات الدم يعتبر من أكثر الطرق أمانًا وطريقة آمنة جدًا، وذلك في إجابة على أحد الاستفسارات في المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا.



وشدد الدكتور العبد العالي على ضرورة تطبيق السلوكيات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب الخروج من المنزل إلا في أقصى الحدود وتغطية الفم وترك مسافات كافية بين الأشخاص.



وحذر العبد العالي من التراخي أو التخلي عن تطبيق هذه الاحترازات قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض، فالدولة اتخذت أساليب وخطوات جبارة في مكافحة الفيروس.