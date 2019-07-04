خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية التونسية

اطمأن على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد عبر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

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04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 09:43 PM

اطمأن على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية التونسية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد عبر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

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