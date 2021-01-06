جامعة الأمير محمد بن فهد تنشر 360 بحثاً علمياً في عام 2020

في عديد من المجالات المختلفة أبرزها بحوث في الهندسة والذكاء الصناعي

في إطار إستراتيجية الجامعة لنشر البحث العلمي وتطويره، استطاعت الجامعة نشر 360 بحثاً علمياً، وذلك خلال عام واحد 2020م، في أفضل أوعية النشر العالمية، مثل Scopus وNature index في عديد من المجالات المختلفة، من أبرزها بحوث في الهندسة والذكاء الصناعي والحاسب الآلي والرياضيات، حيث تمّ نشر هذه البحوث من قِبل أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمراكز المختلفة بالجامعة، فيما تتم الاستفادة منها بعد نشرها لتكون لها آثار إيجابية على جميع التطبيقات.

وتسعى الجامعة من ذلك إلى تحقيق أهدافها البحثية الإستراتيجية التي تسعى للإسهام في التقدم العلمي العالمي، وتطبيق بعض هذه البحوث على أرض الواقع، وكذلك نشر البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

صرح بذلك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي؛ مضيفاً أن الجامعة لديها أهداف بعيدة المدى من هذه الإنجازات، ما يشكّل إضافة نوعية عالمية في مجالات نشر البحوث العلمية وتطويرها، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى نشر هذه البحوث بهدف تطبيقها والاستفادة منها.

يُذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد حقّقت إنجازات متعددة خلال عام 2020م، من أبرزها اختيارها ضمن الجامعات العشر الأولى بالمملكة، حسب آخر جداول المخرجات البحثية الإحصائية لمؤشر نيتشر العالمي nature index، وانضمامها إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وحصولها على المركز 150 من أفضل الجامعات الواعدة على مستوى العالم، وأيضاً المركز السابع من بين الجامعات السعودية بمقياس QS للتصنيف الأكاديمي العالمي.. وفي مجال البحث العلمي تم اختيار أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في قائمة أفضل العلماء بالعالم، والتي تتصدّرها جامعة ستانفورد بأمريكا، إضافة إلى حصول الجامعة على اعتمادات أكاديمية لبرامجها.