"المسعودي" يكرم مدارس ثامر العالمية والحاصلين على دمج التقنية

كرم مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم الحاصلين على شهادة دمج التقنية بالتعليم والمعلمين المبتعثين في خبرات (2) ومنسقي برنامج "ساعة برمجة".

كما كرّم المسعودي مدارس ثامر العالمية نظير استضافتها برنامج الحدث العالمي (Eduday) حيث تسلّم قائد مدارس ثامر العالمية محمد الغامدي شهادة التكريم.