"الحميد" متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة

بقرار من الأمير بدر عبدالله بن فرحان

أصدر الأمير بدر عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عبدالكريم بن عبدالرحمن الحميد، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها، ولرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على تساؤلات الجمهور ووسائل الإعلام.

يُذكر أن "الحميد" من الكفاءات الإعلامية، التي تدرجت في العمل الإعلامي وصولاً إلى إدارة العمل الإعلامي بوزارة الثقافة.