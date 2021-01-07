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الجهات المختصة باشرتها و"المرور" ينجح في فتح الطريق في 20 دقيقة

شاحنة تسحق 3 مركبات صغيرة بعقبة "شعار" عسير .. والحصيلة وفاة وإصابة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث بعقبة "شعار"، الرابطة بين أبها ومحايل عند الساعة الثالثة وخمس دقائق.



وقالت مصادر "سبق" إن شاحنة محملة بعبوات مياه سقطت في العقبة، واصطدمت بثلاث سيارات، قبل أن تنقلب؛ ما نتج عنه وفاة واحدة وإصابة.



وباشر رجال المرور الحادث في حينه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وتسهيل مرور ومباشرة الجهات الأخرى، ونجحوا في فتح الطريق في غضون 20 دقيقة.



ودعوا الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، فضلاً عن الاستخدام للتروس الثقيلة عند النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبات.