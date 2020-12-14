"قطان" يستعرض مع وزير خارجية أفريقيا الوسطى مجالات التعاون وسبل تعزيزها

فيما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

التقى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان بوزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة الخارجية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 08:06 PM

فيما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

"قطان" يستعرض مع وزير خارجية أفريقيا الوسطى مجالات التعاون وسبل تعزيزها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان بوزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة الخارجية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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