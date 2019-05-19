"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قادة المدارس ووكلائهم

دعت الإدارة إلى ضرورة تسليم المنهي تكليفهم العُهد التي لديهم

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قادة المدارس ووكلائهم بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي: ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ.

وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القادة المنهي تكليفهم، العُهد التي لديهم، للقادة المكلفين حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حركة نقل وتكليف قادة ووكلاء المدارس على النحو التالي :