"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قادة المدارس ووكلائهم

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قادة المدارس ووكلائهم بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي: ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ.
وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القادة المنهي تكليفهم، العُهد التي لديهم، للقادة المكلفين حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.
وكانت حركة نقل وتكليف قادة ووكلاء المدارس على النحو التالي :
دعت الإدارة إلى ضرورة تسليم المنهي تكليفهم العُهد التي لديهم
أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قادة المدارس ووكلائهم بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي: ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ.
وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القادة المنهي تكليفهم، العُهد التي لديهم، للقادة المكلفين حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.
وكانت حركة نقل وتكليف قادة ووكلاء المدارس على النحو التالي :